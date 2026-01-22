Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год - РИА Новости, 22.01.2026
14:05 22.01.2026
Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год
Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации", - говорится в сообщении.
В конце декабря член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.
