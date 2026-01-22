Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации", - говорится в сообщении.