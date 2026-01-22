Boeing-747 прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж Boeing-747 прервал взлет из аэропорта Магадана, по предварительным данным, вследствие неисправности двигателя, никто из 353 человек на борту не пострадал, сообщили в Росавиации.

Авиакомпания "Россия", которой принадлежит самолет, выполнит рейс в Москву на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание, они размещены в гостинице.