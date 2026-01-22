Рейтинг@Mail.ru
Boeing-747 прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя - РИА Новости, 22.01.2026
14:36 22.01.2026
Boeing-747 прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя
Экипаж Boeing-747 прервал взлет из аэропорта Магадана, по предварительным данным, вследствие неисправности двигателя, никто из 353 человек на борту не... РИА Новости, 22.01.2026
Росавиация: Boeing-747 прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж Boeing-747 прервал взлет из аэропорта Магадана, по предварительным данным, вследствие неисправности двигателя, никто из 353 человек на борту не пострадал, сообщили в Росавиации.
"Сегодня около 06:00 мск в аэропорту Магадан экипаж самолета Boeing 747-400 (регистрационный номер RA-73290) прервал взлет, по предварительным данным, из-за неисправности двигателя. Воздушное судно выполняло рейс FV6290 в Москву. На борту самолета находились 353 человека: 15 членов экипажа и 338 пассажиров – не пострадали", - говорится в сообщении.
Пассажиры покинули самолет штатно, через телетрап. После инцидента аэропорт Магадана был закрыт, с 07.54 мск он возобновил работу на прием и выпуск воздушных судов. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент, его расследованием займется Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление ведомства.
Авиакомпания "Россия", которой принадлежит самолет, выполнит рейс в Москву на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание, они размещены в гостинице.
Дальневосточная транспортная прокуратура 22 января сообщила о том, что самолет Boeing-747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магадане, никто из пассажиров не пострадал.
