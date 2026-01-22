Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме - 22.01.2026
22:26 22.01.2026
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
2026
происшествия, новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме

Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что сожалеет, если его слова о ситуации в роддоме Новокузнецка причинили кому-то боль в ходе прямой линии, и сообщил, что удалил эфир.
В четверг губернатор провел прямой эфир с жителями региона, где рассказал, что многие из погибших детей были недоношенными, с малым весом, а мамы не обследованы. Также глава региона пояснил, что не считает причиной сложившейся ситуации в роддоме ошибку врачей, обратив внимание на то, что у каждого ребенка были разные лечащие врачи, а все сразу не могли ошибиться. Его слова вызвали критику в соцсетях.
"Уважаемые подписчики, друзья. Считаю важным вернуться к теме, которая сегодня вызвала много эмоций и откликов. Говоря о произошедшей трагедии, я затрагивал сложные медицинские аспекты. При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль… Именно поэтому я принял решение удалить запись эфира: в ней есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно", – написал Середюк в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в данный момент главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего.
Также он поблагодарил всех неравнодушных.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделением запрещены определенные действия.
