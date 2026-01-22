https://ria.ru/20260122/roddom-2069708672.html
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 22.01.2026
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что сожалеет, если его слова о ситуации в роддоме Новокузнецка причинили кому-то боль в ходе прямой линии, и сообщил,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:26:00+03:00
2026-01-22T22:26:00+03:00
2026-01-22T22:26:00+03:00
происшествия
новокузнецк
илья середюк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618418_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_3ca2b25a2b0148509e60b900eaec81c8.jpg
https://ria.ru/20260122/roddom-2069558794.html
https://ria.ru/20260122/novokuznetsk-2069578190.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618418_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9369b55731c0c0211b75dd1f37e32062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
Середюк удалил эфир, в котором вступился за врачей новокузнецкого роддома
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что сожалеет, если его слова о ситуации в роддоме Новокузнецка причинили кому-то боль в ходе прямой линии, и сообщил, что удалил эфир.
В четверг губернатор провел прямой эфир с жителями региона, где рассказал, что многие из погибших детей были недоношенными, с малым весом, а мамы не обследованы. Также глава региона пояснил, что не считает причиной сложившейся ситуации в роддоме ошибку врачей, обратив внимание на то, что у каждого ребенка были разные лечащие врачи, а все сразу не могли ошибиться. Его слова вызвали критику в соцсетях.
"Уважаемые подписчики, друзья. Считаю важным вернуться к теме, которая сегодня вызвала много эмоций и откликов. Говоря о произошедшей трагедии, я затрагивал сложные медицинские аспекты. При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль… Именно поэтому я принял решение удалить запись эфира: в ней есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно", – написал Середюк
в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в данный момент главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего.
Также он поблагодарил всех неравнодушных.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделением запрещены определенные действия.