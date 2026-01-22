Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что сожалеет, если его слова о ситуации в роддоме Новокузнецка причинили кому-то боль в ходе прямой линии, и сообщил, что удалил эфир.

В четверг губернатор провел прямой эфир с жителями региона, где рассказал, что многие из погибших детей были недоношенными, с малым весом, а мамы не обследованы. Также глава региона пояснил, что не считает причиной сложившейся ситуации в роддоме ошибку врачей, обратив внимание на то, что у каждого ребенка были разные лечащие врачи, а все сразу не могли ошибиться. Его слова вызвали критику в соцсетях.