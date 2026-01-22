Рейтинг@Mail.ru
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила
15:19 22.01.2026 (обновлено: 23:03 22.01.2026)
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
россия
новокузнецк
россия
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, россия
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Россия
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила

Переведенная из роддома № 1 в Новокузнецке женщина родила и выписалась

КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Одна из женщин, переведенных из Новокузнецкого роддома № 1 во второй акушерский стационар, родила и выписана в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача горбольницы № 1 Юлия Ковалева.
Ранее 35 женщин были переведены из роддома № 1 во второй роддом Новокузнецка.
"С 10.01.2026 порядка 35 женщин перемаршрутизировано в акушерский стационар № 2. <…> На сегодняшний день выполнены роды у одной женщины, выписана в удовлетворительном состоянии", — сказала Ковалева.
По ее словам, на данный момент обеспечена полноценная маршрутизация беременных, рожениц, родильниц и новорожденных Новокузнецка для оказания медицинской помощи в профильные учреждения города и региона.
Ковалева подчеркнула, что акушерский стационар № 2 располагает необходимыми ресурсами для оказания необходимых видов медицинской помощи матерям и новорожденным в полном объеме.
В январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и. о. завотделения запрещены определенные действия.
НовокузнецкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеРоссия
 
 
