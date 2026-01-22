https://ria.ru/20260122/roddom-2069604064.html
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила - РИА Новости, 22.01.2026
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила
Одна из женщин, переведенных из Новокузнецкого роддома № 1 во второй акушерский стационар, родила и выписана в удовлетворительном состоянии
Женщина, переведенная из новокузнецкого роддома № 1, родила
Переведенная из роддома № 1 в Новокузнецке женщина родила и выписалась
КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Одна из женщин, переведенных из Новокузнецкого роддома № 1 во второй акушерский стационар, родила и выписана в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача горбольницы № 1 Юлия Ковалева.
Ранее 35 женщин были переведены из роддома № 1 во второй роддом Новокузнецка
"С 10.01.2026 порядка 35 женщин перемаршрутизировано в акушерский стационар № 2. <…> На сегодняшний день выполнены роды у одной женщины, выписана в удовлетворительном состоянии", — сказала Ковалева.
По ее словам, на данный момент обеспечена полноценная маршрутизация беременных, рожениц, родильниц и новорожденных Новокузнецка для оказания медицинской помощи в профильные учреждения города и региона.
Ковалева подчеркнула, что акушерский стационар № 2 располагает необходимыми ресурсами для оказания необходимых видов медицинской помощи матерям и новорожденным в полном объеме.
В январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и. о. завотделения запрещены определенные действия.