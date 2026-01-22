Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Роддом №1 в Новокузнецке, где в январе умерли девять новорожденных, закрывался на плановую дезинфекцию раз в год, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача горбольницы №1, в состав которой входит это отделение, Юлия Ковалева.