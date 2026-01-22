Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
13:26 22.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
Роддом №1 в Новокузнецке, где в январе умерли девять новорожденных, закрывался на плановую дезинфекцию раз в год, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности... РИА Новости, 22.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы

Врач Ковалева: роддом №1 в Новокузнецке закрывали на дезинфекцию раз в год

Роддом №1 в Новокузнецке
Роддом №1 в Новокузнецке. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Роддом №1 в Новокузнецке, где в январе умерли девять новорожденных, закрывался на плановую дезинфекцию раз в год, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача горбольницы №1, в состав которой входит это отделение, Юлия Ковалева.
Роддом, где умерли младенцы, закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.
"В соответствии с п. 3857 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21" акушерский стационар №1 закрывался не менее одного раза в год для проведения плановой дезинфекции", – сообщила Ковалева.
Центральный районный суд Новокузнецка 16 января приостановил деятельность роддома №1 по приему пациентов на 90 суток с разрешением доступа к зданию на проведение ремонтных работ и по устранению нарушений.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27
 
