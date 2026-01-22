Рейтинг@Mail.ru
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный - РИА Новости, 22.01.2026
02:52 22.01.2026
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный - РИА Новости, 22.01.2026
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный
Неизвестный неуравновешенный попытался проникнуть на территорию генконсульства РФ в Нью-Йорке, злоумышленник арестован, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:52:00+03:00
2026-01-22T02:52:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
россия
нью-йорк (город)
2026
в мире, россия, нью-йорк (город)
В мире, Россия, Нью-Йорк (город)
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный

Неуравновешенный пытался проникнуть в генконсульство России в Нью-Йорке

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 янв – РИА Новости. Неизвестный неуравновешенный попытался проникнуть на территорию генконсульства РФ в Нью-Йорке, злоумышленник арестован, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Инцидент произошел 20 января, в российской дипмиссии его охарактеризовали как "попытку проникновения неуравновешенного лица на территорию генерального консульства РФ в Нью-Йорке".
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
1 ноября 2025, 02:06
"Злоумышленник, чья личность проверяется американскими правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут, забрался на балкон второго этажа. Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг. В настоящее время преступник находится под стражей", – сказали там.
В дипмиссии отметили, что полиция ведет расследование в контакте с сотрудниками генконсульства.
"С сожалением вынуждены констатировать, что провокационные действия против дипломатической миссии РФ в Нью-Йорке носят регулярный характер и не всегда встречают активное противодействие властей, несмотря на неоднократные обращения российской стороны", – подчеркнули в генконсульстве.
Нападение на российское генконсульство в Марселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Генконсульство России подаст иск против напавших на консульство в Марселе
27 февраля 2025, 19:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
