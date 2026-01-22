https://ria.ru/20260122/rf-2069461454.html
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный - РИА Новости, 22.01.2026
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный
Неизвестный неуравновешенный попытался проникнуть на территорию генконсульства РФ в Нью-Йорке, злоумышленник арестован, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:52:00+03:00
2026-01-22T02:52:00+03:00
2026-01-22T02:52:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155512/12/1555121298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ac34e35ed58da021d05a4fb919328d9.jpg
https://ria.ru/20251101/shvetsiya-2052229149.html
https://ria.ru/20250227/marsel-2002051817.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155512/12/1555121298_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e237ee1b15132b696632740786aadfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город)
В мире, Россия, Нью-Йорк (город)
В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный
Неуравновешенный пытался проникнуть в генконсульство России в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 22 янв – РИА Новости. Неизвестный неуравновешенный попытался проникнуть на территорию генконсульства РФ в Нью-Йорке, злоумышленник арестован, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Инцидент произошел 20 января, в российской дипмиссии его охарактеризовали как "попытку проникновения неуравновешенного лица на территорию генерального консульства РФ
в Нью-Йорке".
"Злоумышленник, чья личность проверяется американскими правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут, забрался на балкон второго этажа. Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг. В настоящее время преступник находится под стражей", – сказали там.
В дипмиссии отметили, что полиция ведет расследование в контакте с сотрудниками генконсульства.
"С сожалением вынуждены констатировать, что провокационные действия против дипломатической миссии РФ в Нью-Йорке
носят регулярный характер и не всегда встречают активное противодействие властей, несмотря на неоднократные обращения российской стороны", – подчеркнули в генконсульстве.