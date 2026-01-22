В российское генконсульство в Нью-Йорке пытался проникнуть неуравновешенный

"Злоумышленник, чья личность проверяется американскими правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут, забрался на балкон второго этажа. Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг. В настоящее время преступник находится под стражей", – сказали там.