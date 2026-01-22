Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России обновили исторический максимум
16:09 22.01.2026 (обновлено: 17:23 22.01.2026)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России с 9 по 16 января увеличились на 2,2% и составили 769,1 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщает Банк России. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Международные резервы России с 9 по 16 января увеличились на 2,2% и составили 769,1 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили 769,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 16,6 миллиарда долларов США, или на 2,2%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные резервы по состоянию на конец дня 9 января составляли 752,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:36
