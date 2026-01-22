Международные резервы России обновили исторический максимум

«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили 769,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 16,6 миллиарда долларов США, или на 2,2%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.