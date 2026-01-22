https://ria.ru/20260122/rezervy-2069622557.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 22.01.2026
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России с 9 по 16 января увеличились на 2,2% и составили 769,1 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщает Банк России. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:09:00+03:00
2026-01-22T16:09:00+03:00
2026-01-22T17:23:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
https://ria.ru/20260121/zoloto-2069264726.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, мвф
Хорошие новости, Экономика, Россия, США, МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ достигли $769,1 млрд и обновили исторический максимум