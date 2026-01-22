Победители Рейтинга работодателей рассказали о конкуренции на рынке труда

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Особое внимание к людям, высокая технологичность и достойная зарплата – без этого сегодня невозможно конкурировать на российском рынке труда, сообщили победители Рейтинга работодателей России, представленного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Презентация результатов рейтинга состоялась в среду в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По итогам 2025 года финалистами стали 1792 компании, что на 63 больше, чем годом ранее. Среди них – 169 крупнейших, 426 крупных, 597 средних и 600 небольших компаний. Они представляют 41 отрасль экономики, восемь федеральных округов и 69 регионов страны.

Среди крупнейших компаний (с численностью персонала от 5001 человек) рейтинг возглавили Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур" и "Аэрофлот", причем первая тройка не изменила позиции по сравнению с 2024 годом. После трех побед подряд, по правилам рейтинга, Альфа-Банк не будет принимать участие в новом сезоне, чтобы дать возможность другим компаниям проявить себя и побороться за звание лучшего.

В категории крупных – от 1001 до 5000 сотрудников – в топ-5 вошли "СберМаркетинг", игорная зона "Красная Поляна", Точка Банк, "ДОМ.РФ" и 5Post. Победителями в категории "Средние компании" (численность от 251 до 1000 сотрудников) стали "Иви", "Звук", "Бастион", Студия Артемия Лебедева и "Увелка". Среди "небольших компаний", в которых работают от 100 до 250 человек, отмечены "Афиша", "Кросс технолоджис", "СберМобайл", "Ситилинк" и "CENTURY 21 (ООО Гарант)".

Рейтинг движется вперед

Идеолог рейтинга, директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая отметила: интерес к рейтингу растет как с точки зрения отраслевой принадлежности компаний, так и их географии. В этом году к нему присоединились представители Мурманской области и Северной Осетии.

"Традиционно большинство карьерных и профессиональных возможностей сосредоточены в крупных городах, поэтому очень здорово, что появляются новые города, новые регионы, где компании системно работают на рынке труда", – сказала Осовицкая, отметив, что в отраслевом разрезе лидерами по количеству участников остается ИТ-сфера, банковский сектор и торговля.

При этом, по ее словам, намного активнее стала сфера недвижимости, где число финалистов выросло втрое, а также промышленность, медицина и ряд других отраслей, и это позитивный сигнал о распространении системного подхода к развитию бренда работодателя.

"Мы составляем рейтинг уже 16 лет, и только за последние пять лет число участников увеличилось более, чем вдвое. Примерно две трети – это компании, которые каждый год участвуют в рейтинге, отслеживают его динамику, ориентируются на показатели, используя его не просто как инструмент признания, но и как инструмент аналитики и развития", – указала Осовицкая.

Она уточнила, что методология рейтинга в 2025 году остается стабильной, что позволяет участникам сравнивать результаты из года в год. Рейтинг рассчитывается на основе четырех критериев: оценки лояльности действующих сотрудников, отзывов бывших и текущих сотрудников на платформе Dream Job, популярности среди соискателей, а также анкетирования HR-специалистов. При этом анкета для HR — единственный блок, который регулярно обновляется с учетом трендов и актуальных практик.

Так, в этом году раз в анкету для HR-профессионалов были добавлены вопросы об использовании искусственного интеллекта в их работе. Опрос показал, что чаще всего ИИ используется для формирования корпоративной культуры, коммуникации, повышения мотивации, а также для найма и отбора новых сотрудников. Также были добавлены вопросы о взаимодействии компании с бывшими сотрудниками и вопрос о том, можно ли попасть в компанию без соответствующего опыта работы, подчеркнула представитель hh.ru.

Как стать лучшим работодателем

В ходе мероприятия выступили руководители HR-подразделений крупнейших компаний, занявших первые места в рейтинге. Они поделились лучшими практиками по созданию бренда работодателя, помогающего успешно конкурировать на остродефицитном рынке труда.

HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов отметил важность максимально позитивного и понятного опыта, который получают люди при взаимодействии с банком. И это не только клиенты, но и сотрудники, а также кандидаты и бывшие сотрудники.

"Когда люди к нам приходят, они еще до входа (вступления в команду – ред.) получают возможность использовать последние технологии, которыми пользуется сам банк. С другой стороны, они в нас видят человеческое лицо, понимают, что становятся частью не бездушной корпорации, а мощного бизнес-сообщества единомышленников. Это людей удерживает, это им нравится, и мы этому очень рады", – подчеркнул Исмагулов.

Он рассказал об образовательном проекте "Альфа-Будущее". Эта инициатива, охватывающая более 300 вузов и 3 миллионов студентов, является для банка "инвестицией в будущее", позволяющей заранее готовить людей, которые выберут Альфа-Банк для начала своей карьеры.

Топ-менеджер при этом указал, что материальная составляющая остается важной в любом случае.

"Без денег чудес не бывает, поэтому мы пристально следим, чтобы уровень оплаты труда у наших сотрудников был конкурентоспособным, причем во всех регионах страны", – отметил Исмагулов.

Руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков подчеркнул, что на восприятие банка как работодателя влияет в том числе его активность на рынке в целом и в медиапространстве.

"В минувшем году ВТБ принял на работу более 20 тысяч сотрудников. При таких масштабах найма мы уделили большое внимание работе с внешним рынком, полностью переработали карьерный сайт, провели масштабную рекламную кампанию по всей стране, которая охватила более 50 миллионов человек. Мы также продолжили активно наращивать свои позиции в социальных сетях", – рассказал Ермаков.

Он также отметил важность работы с действующим персоналом банка. В 2025 году ВТБ особое внимание уделил улучшению условий труда сотрудников, а также расширению возможностей их профессионального и личностного развития.

В свою очередь, директор по трансформации и работе с персоналом Х5 Лилия Дерябина подчеркнула значимость регулярной оценки уровня лояльности сотрудников.

"У нас есть метрика “Голос сотрудника”. Любые изменения, которые мы делаем, мы замеряем через эту метрику, потому что важно не просто создавать эффективные процессы, а важно понимать, каково людям в них жить. Не важно, где ты работаешь, в распределительном центре или в офисе: ты человек, и ты – основная история внутри группы. Клиент важен, но сотрудник не менее важен для нас на сегодняшний день", – уточнила представитель Х5.

Другая критически важная задача – изменить отношение людей к работе в ретейле.

"Нужно новое позиционирование отрасли, в которую люди хотели бы идти работать, особенно молодежь. И мы достаточно серьезно поработали над имиджем и за год серьезно подросли с точки зрения узнаваемости группы", – сказала Дерябина.

Не менее важное направление – рост технологичности HR, создание лучшего цифрового опыта для сотрудника внутри Х5.

"В моей целевой картинке – практически нулевой HR. У нас в приложении для сотрудников уже работает ИИ-помощник, которому можно задать любые вопросы, от поиска сотрудника внутри организации до заказа справок. Все эти быстрые вещи – любой запрос за пять минут для любого сотрудника организации – должны быть реализованы", – подытожила Дерябина.

"Сибур" стал первой производственной компанией за последние несколько лет, которая вошла в топ-5 Рейтинга работодателей. О том, как удалось добиться таких результатов, рассказал управляющий директор по организационному развитию компании Данил Рассказов.

"Химическая промышленность раньше могла стереотипно восприниматься как “вредная”. Но на самом деле современные нефтехимические производства – автоматизированные и экологичные. Мы много инвестируем в науку, создаем современные рабочие места и предоставляем достаточно большую свободу действий, чтобы творить", – подчеркнул Рассказов, указав, что в работе с людьми нефтехимики также применяют понятие синтеза.

Элементы этого синтеза включают комплексное повышение качества городской среды в регионах присутствия компании, а также работу с разными целевыми и возрастными аудиториями. Например, компания сделала совместные программы со средними специальными учебными заведениями, позволяющие быстро "вводить ребят в полноценное производство". Есть отдельные программы и льготы для женщин, благодаря которым почти 100% работниц возвращается в компанию после декретного отпуска.