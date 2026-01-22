АКРА подтвердило ESG-рейтинг "ВымпелКома" на уровне ESG-5 (A+)

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ESG-рейтинг ПАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") на уровне ESG-5 (A+) со стабильным прогнозом, сообщает компания.



"Высокая оценка в области экологии социальной ответственности и управления - ESG-рейтинг на уровне ESG-5 (А+) - означает, что вопросам устойчивого развития компания уделяет достаточное внимание. Агентство АКРА отдельно отмечает практики компании в сфере социальной ответственности и благотворительности. Также уже на протяжении двух лет, агентство последовательно присваивает высокую оценку качеству управления рисками устойчивого развития в компании. Также мы отдельно отмечаем, что компания из года в год готовит и раскрывает отчетность в сфере устойчивого развития и работает над совершенствованием своих практик сбора и раскрытия ESG-информации", - цитируют в пресс-службе оператора слова старшего директора, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова.



Как указывается в сообщении, наиболее высокой оценки удостоилась социальная составляющая (оценка S – AA). Агентство отметило практики охраны труда, нулевой уровень смертельного травматизма, высокие показатели вовлеченности сотрудников, показатели гендерного равенства и эффективности социальных инвестиций. Особо отмечены полный охват сотрудников обучением, практики комплаенса, реализация комплексных программ инклюзивной повестки и поддержки сотрудников.



Указывается, что компания использует технологии для решения актуальных задач общества – в частности, на основе ИИ в области здравоохранения и в построении системы поиска пропавших людей совместно с ПСО "ЛизаАлерт".



В сфере корпоративного управления (оценка G – AA-) АКРА выделило наличие выстроенной ответственной цепочки поставок, сертификацию системы информбезопасности по ISO 27001, а также высокое качество отчетности. ПАО "ВымпелКом" получило высшие оценки за опыт работы членов совета директоров в отрасли и уровень раскрытия информации.



Компания также продемонстрировала позитивную динамику по ключевым экологическим показателям (оценка E – BBB+). В частности, Ярославскому техническому центру "Билайн" присвоен "Золотой уровень по национальной экологической сертификации GREEN ZOOM. "ВымпелКом" сохраняет сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001, актуальный для всех регионов присутствия, и ежегодно раскрывает данные о предотвращенных выбросах благодаря зеленым технологиям.



"Особенно значима высшая оценка в социальной сфере (S). Для нас это подтверждение, что инвестиции в людей, инклюзию и технологии, решающие общественные задачи, напрямую влияют на устойчивость и эффективность компании. Мы сознательно выстраиваем свою повестку в логике своей основной экспертизы – применения технологических решений, и высокий рейтинг подтверждает правильность выбранного пути", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в "Билайне" Евгении Чистовой.