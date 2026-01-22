https://ria.ru/20260122/repin-2069586459.html
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина - РИА Новости, 22.01.2026
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина
Посольство России в Германии выразило сожаление в связи с решением филармонического оркестра Мангейма отменить концерт российского скрипача Вадима Репина после... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:34:00+03:00
2026-01-22T14:34:00+03:00
2026-01-22T14:35:00+03:00
культура
россия
германия
берлин (город)
вадим репин
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_e05c5a5355c2860701fc3030c2008d0c.jpg
https://ria.ru/20251119/kontsert-2056107522.html
https://ria.ru/20260109/zaharova-2066977955.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_cc27218f0256ab1a642b80d8c2a16d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, берлин (город), вадим репин, музыка
Культура, Россия, Германия, Берлин (город), Вадим Репин, Музыка
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина
Посольство РФ назвало отказ Репину в концерте в ФРГ проявлением культуры отмены
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Посольство России в Германии выразило
сожаление в связи с решением филармонического оркестра Мангейма отменить концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения украинского посольства в Берлине, назвав отказ в проведении концерта очередным позорным проявлением распространенной в Европе "культуры отмены".
"С большим разочарованием узнали из СМИ ФРГ
о принятом руководством Филармонического оркестра г. Мангейма
(федеральная земля Баден - Вюртемберг) решении отменить запланированный на 22 февраля 2026 года концерт всемирно признанного российского скрипача-виртуоза Вадима Репина
", - говорится в заявлении посольства.
В посольстве отметили, что данный откровенно политический шаг последовал в ответ на скоординированную кампанию украинского посольства в Берлине по очернению представителей отечественной культуры.
"Отказ в проведении концерта Вадима Репина пополнил ряд позорных проявлений "культуры отмены", столь распространенных в последнее время в "просвещённой" Европе", - говорится в сообщении российского дипломатического представительства.
Подчеркивается, что, отменяя концерты российских исполнителей по требованию представителей киевского режима, некоторые из местных политических сил и учреждений культуры "не только добровольно солидаризируются с противоправной травлей, но и осознанно ограничивают доступ собственной публики к великому русскому искусству".
"Тезис об "озабоченностях украинской диаспоры в Германии", о которых сообщило украинское посольство, вообще не выдерживает никакой критики. Удивительно, что этому несуразному мифу так быстро и легко поверили в Мангейме", - добавило посольство РФ
.