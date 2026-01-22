Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:34 22.01.2026 (обновлено: 14:35 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/repin-2069586459.html
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина - РИА Новости, 22.01.2026
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина
Посольство России в Германии выразило сожаление в связи с решением филармонического оркестра Мангейма отменить концерт российского скрипача Вадима Репина после... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:34:00+03:00
2026-01-22T14:35:00+03:00
культура
россия
германия
берлин (город)
вадим репин
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_e05c5a5355c2860701fc3030c2008d0c.jpg
https://ria.ru/20251119/kontsert-2056107522.html
https://ria.ru/20260109/zaharova-2066977955.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_cc27218f0256ab1a642b80d8c2a16d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, берлин (город), вадим репин, музыка
Культура, Россия, Германия, Берлин (город), Вадим Репин, Музыка
Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина

Посольство РФ назвало отказ Репину в концерте в ФРГ проявлением культуры отмены

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийский скрипач Вадим Репин
Российский скрипач Вадим Репин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Российский скрипач Вадим Репин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольство России в Германии выразило сожаление в связи с решением филармонического оркестра Мангейма отменить концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения украинского посольства в Берлине, назвав отказ в проведении концерта очередным позорным проявлением распространенной в Европе "культуры отмены".
"С большим разочарованием узнали из СМИ ФРГ о принятом руководством Филармонического оркестра г. Мангейма (федеральная земля Баден - Вюртемберг) решении отменить запланированный на 22 февраля 2026 года концерт всемирно признанного российского скрипача-виртуоза Вадима Репина", - говорится в заявлении посольства.
Пианистка Елизавета Леонская - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской
19 ноября 2025, 19:27
В посольстве отметили, что данный откровенно политический шаг последовал в ответ на скоординированную кампанию украинского посольства в Берлине по очернению представителей отечественной культуры.
"Отказ в проведении концерта Вадима Репина пополнил ряд позорных проявлений "культуры отмены", столь распространенных в последнее время в "просвещённой" Европе", - говорится в сообщении российского дипломатического представительства.
Подчеркивается, что, отменяя концерты российских исполнителей по требованию представителей киевского режима, некоторые из местных политических сил и учреждений культуры "не только добровольно солидаризируются с противоправной травлей, но и осознанно ограничивают доступ собственной публики к великому русскому искусству".
"Тезис об "озабоченностях украинской диаспоры в Германии", о которых сообщило украинское посольство, вообще не выдерживает никакой критики. Удивительно, что этому несуразному мифу так быстро и легко поверили в Мангейме", - добавило посольство РФ.
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины
9 января, 11:21
 
КультураРоссияГерманияБерлин (город)Вадим РепинМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала