Российское посольство в Германии прокомментировало отмену концерта Репина

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольство России в Германии Посольство России в Германии выразило сожаление в связи с решением филармонического оркестра Мангейма отменить концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения украинского посольства в Берлине, назвав отказ в проведении концерта очередным позорным проявлением распространенной в Европе "культуры отмены".

"С большим разочарованием узнали из СМИ ФРГ о принятом руководством Филармонического оркестра г. Мангейма (федеральная земля Баден - Вюртемберг) решении отменить запланированный на 22 февраля 2026 года концерт всемирно признанного российского скрипача-виртуоза Вадима Репина ", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве отметили, что данный откровенно политический шаг последовал в ответ на скоординированную кампанию украинского посольства в Берлине по очернению представителей отечественной культуры.

"Отказ в проведении концерта Вадима Репина пополнил ряд позорных проявлений "культуры отмены", столь распространенных в последнее время в "просвещённой" Европе", - говорится в сообщении российского дипломатического представительства.

Подчеркивается, что, отменяя концерты российских исполнителей по требованию представителей киевского режима, некоторые из местных политических сил и учреждений культуры "не только добровольно солидаризируются с противоправной травлей, но и осознанно ограничивают доступ собственной публики к великому русскому искусству".