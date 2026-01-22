Рейтинг@Mail.ru
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест - РИА Новости, 22.01.2026
14:06 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/rekhab-2069573570.html
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест - РИА Новости, 22.01.2026
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим консультантам центра для подростков в Верхней Пышме Свердловской области по делу о незаконном лишении... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:06:00+03:00
2026-01-22T14:06:00+03:00
происшествия
екатеринбург
верхняя пышма
свердловская область
валерий горелых
истринский городской суд
екатеринбург
верхняя пышма
свердловская область
происшествия, екатеринбург, верхняя пышма, свердловская область, валерий горелых, истринский городской суд
Происшествия, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Свердловская область, Валерий Горелых, Истринский городской суд
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест

РИА Новости: 3 работникам подросткового рехаба под Екатеринбургом продлили арест

© УМВД по Московской областиКадр видео проверки деятельности реабилитационного центра в Ленинском городском округе Подмосковья
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра в Ленинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© УМВД по Московской области
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра в Ленинском городском округе Подмосковья
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим консультантам центра для подростков в Верхней Пышме Свердловской области по делу о незаконном лишении свободы детей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее обвинения были предъявлены сотрудниками фонда "Галактика" Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву, их арестовали по 26 января. По данным ЕГРЮЛ, президентом фонда является Анна Хоботова, владелица подмосковного рехаба.
"Всем троим накануне продлили по 26 мая", – сказала собеседница агентства.
Вечером 26 ноября 2025 года в трехэтажный коттедж в поселке Исеть в Верхней Пышме, в котором размещается реабилитационный детский центр, пришли с проверкой правоохранительные органы. В здании находились 22 ребенка, которых туда доставили родители из соседних и других регионов.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, при внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследовали медики. Горелых уточнял, что всех детей заберут родители, а один из консультантов центра имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков.
Подростки попали в рехаб из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, их родители писали нотариально заверенное согласие, говорил представитель полицейского главка. Подростки при опросе поясняли, что иногда они оставались полуголодными, а за провинности их могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. По данным уполномоченной по правам ребенка в регионе Татьяны Титовой, ранее жалоб на этот центр не поступало, но для всех эта история стала неожиданностью.
Истринский городской суд арестовал Хоботову по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном лишении свободы.
ПроисшествияЕкатеринбургВерхняя ПышмаСвердловская областьВалерий ГорелыхИстринский городской суд
 
 
