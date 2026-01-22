Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим консультантам центра для подростков в Верхней Пышме Свердловской области по делу о незаконном лишении свободы детей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее обвинения были предъявлены сотрудниками фонда "Галактика" Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву, их арестовали по 26 января. По данным ЕГРЮЛ, президентом фонда является Анна Хоботова, владелица подмосковного рехаба.

"Всем троим накануне продлили по 26 мая", – сказала собеседница агентства.

Вечером 26 ноября 2025 года в трехэтажный коттедж в поселке Исеть в Верхней Пышме , в котором размещается реабилитационный детский центр, пришли с проверкой правоохранительные органы. В здании находились 22 ребенка, которых туда доставили родители из соседних и других регионов.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых , при внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследовали медики. Горелых уточнял, что всех детей заберут родители, а один из консультантов центра имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков.

Подростки попали в рехаб из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, их родители писали нотариально заверенное согласие, говорил представитель полицейского главка. Подростки при опросе поясняли, что иногда они оставались полуголодными, а за провинности их могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. По данным уполномоченной по правам ребенка в регионе Татьяны Титовой, ранее жалоб на этот центр не поступало, но для всех эта история стала неожиданностью.