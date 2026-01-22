https://ria.ru/20260122/rebrending-2069512923.html
Ретейлер "Лента" сообщил о ребрендинге торговой сети OBI
Ретейлер "Лента" сообщил о ребрендинге торговой сети OBI - РИА Новости, 22.01.2026
Ретейлер "Лента" сообщил о ребрендинге торговой сети OBI
"OBI Россия" проведет поэтапный ребрендинг в наступившем году и сменит название на "DOM Лента", сообщила пресс-служба ритейлера "Группа Лента", его владельца. РИА Новости, 22.01.2026
Ретейлер "Лента" сообщил о ребрендинге торговой сети OBI
Торговая сеть "OBI Россия" сменит название на "DOM Лента"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "OBI Россия" проведет поэтапный ребрендинг в наступившем году и сменит название на "DOM Лента", сообщила пресс-служба ритейлера "Группа Лента", его владельца.
В середине января "Группа Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов. Незадолго до этого сеть OBI
сообщила на официальном сайте о плане смены названия на "DOM Лента".
"OBI Россия" объявляет о ребрендинге: компания продолжит работу под новым названием "DOM Лента" ("Дом Лента"). Предстоящее обновление — результат стратегической работы с брендом, которая отражает изменение подхода к развитию российской сети в категории товаров для строительства, ремонта и сада", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что предстоящее обновление охватывает все ключевые элементы нового корпоративного стиля: визуальный, вывески магазинов, коммуникации с покупателями, униформу сотрудников. Сайт и мобильное приложение сети также будут обновлены.
Сеть сохранит широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и сада, сезонные категории, а также продолжит фокус на дальнейшем развитии сервисов и комплексных услуг, уточнили в компании.
"Магазины торговой сети продолжат работу в штатном режиме. Переход на новый бренд будет проходить в 2026 году поэтапно", - заключается в сообщении.