Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.