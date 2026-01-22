Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе - РИА Новости, 22.01.2026
04:18 22.01.2026
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе - РИА Новости, 22.01.2026
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 22.01.2026
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
александр хаминский
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский.
При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе.
"Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.
Общество
 
 
