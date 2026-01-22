https://ria.ru/20260122/pvo-2069714147.html
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над Россией
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 22.01.2026
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата ВСУ за три часа над Курской областью, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над Россией
ПВО за три часа сбила 22 украинских беспилотника над Россией