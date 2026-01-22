Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 22.01.2026 (обновлено: 13:05 22.01.2026)
Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки
Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки
Российская ПВО за минувшие сутки сбила 224 беспилотника самолетного типа, девять управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки

Силы ПВО сбили 224 БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки

Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 224 беспилотника самолетного типа, девять управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 748 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 267 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 755 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 531 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
