Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 224 беспилотника самолетного типа, девять управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 748 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 267 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 755 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 531 единица специальной военной автомобильной техники.