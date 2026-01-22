Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/pvo-2069502965.html
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою - РИА Новости, 22.01.2026
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою
Специальная военная операция (СВО) открыла новое эффективное средство противовоздушной обороны - применение дронов-перехватчиков против беспилотников, а в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:21:00+03:00
2026-01-22T10:21:00+03:00
безопасность
москва
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
https://ria.ru/20260122/svo-2069478695.html
https://ria.ru/20260122/rostehi-2069479502.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d4e02fd4f542f0a415bb00974b43bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, россия, сша
Безопасность, Москва, Россия, США
Аналитик назвал новые средства ПВО, доказавшие эффективность в бою

Федутинов: СВО открыла эффективность применения дронов-перехватчиков против БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) открыла новое эффективное средство противовоздушной обороны - применение дронов-перехватчиков против беспилотников, а в перспективе и против пилотируемой авиации - самолетов и вертолетов противника, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
"В числе наиболее ярких тенденций прошедшего 2025 года в развитии беспилотных авиационных систем в зоне СВО можно отметить активное развитие беспилотников-перехватчиков для нейтрализации дронов противника. Развитие этого направления стало ответом на широкое распространение беспилотников, борьба с которыми за счет применения классических средств ПВО стала весьма затратной в силу дисбаланса между стоимостью атакующих и стоимостью обороняющих средств. Дроны-перехватчики вполне могут стать средством борьбы с дронами, имеющим одно из лучших соотношений стоимости и эффективности. В перспективе такие дроны могут быть использованы и в борьбе против пилотируемой авиации противника - самолетов и вертолетов", - сказал Федутинов.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО
Вчера, 07:30
Он подчеркнул, что именно в рамках СВО была впервые на практике доказана перспективность такого способа борьбы с БПЛА. Первоначально поражение выполнялось за счет тарана обычными дронами. Позднее эта практика была модифицирована: для перехвата были созданы специализированные беспилотники, отличающиеся высокой скоростью полета.
"Нейтрализация же дронов противника при этом производится либо за счет соударения дронов, либо за счет приведения в действие встроенной боевой части как правило осколочно-фугасного типа", - сказал эксперт.
По его словам, одними из наиболее известных российских беспилотников-перехватчиков является "Елка", который был замечен в том числе в обеспечении безопасности проведения Парада Победы 2025 года на Красной площади в Москве. Сейчас в России имеются уже десятки моделей БПЛА такого типа. Среди них, например, "Осот", "Архангел", "Воган", "Гусь" и многие другие, иногда безымянные, модели.
"Это не осталось незамеченным и зарубежными военными и военно-промышленными кругами. В настоящее время, как это наглядно показывают выставки вооружений и военной техники, а также иные демонстрационные мероприятия, такие средства начали активно появляться во многих технически развитых странах мира, включая США, КНР, Европу", - сказал Федутинов.
Специалисты холдинга Высокоточные комплексы разработали многопульные патроны Многоточие для борьбы с дронами - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Ростех" разработал многопульные патроны для борьбы с дронами
Вчера, 07:39
 
БезопасностьМоскваРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала