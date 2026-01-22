Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 22.01.2026 (обновлено: 07:27 22.01.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 21 января до 07.00 22 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
