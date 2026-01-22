https://ria.ru/20260122/pvo-2069478423.html
Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
