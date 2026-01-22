https://ria.ru/20260122/pvo-2069449383.html
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом - РИА Новости, 22.01.2026
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.01.2026
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом
