https://ria.ru/20260122/putin-2069719943.html
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть - РИА Новости, 22.01.2026
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что рад снова его видеть. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:47:00+03:00
2026-01-22T23:47:00+03:00
2026-01-22T23:54:00+03:00
политика
сша
москва
россия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069720244.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, москва, россия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Политика, США, Москва, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп