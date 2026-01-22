Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
23:47 22.01.2026 (обновлено: 23:54 22.01.2026)
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что рад снова его видеть. РИА Новости, 22.01.2026
политика
сша
москва
россия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
политика, сша, москва, россия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Политика, США, Москва, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп

Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что рад снова его видеть.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
"Nice to meet you again (с англ. - "Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя Уиткоффа.
Также с американской стороны во встрече принимают участие предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум.
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
ПолитикаСШАМоскваРоссияСтив УиткоффВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
