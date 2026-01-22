https://ria.ru/20260122/putin-2069719856.html
Путин поприветствовал Уиткоффа и Кушнера рукопожатием
Путин поприветствовал Уиткоффа и Кушнера рукопожатием - РИА Новости, 22.01.2026
Путин поприветствовал Уиткоффа и Кушнера рукопожатием
Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. РИА Новости, 22.01.2026
