Путин поприветствовал Уиткоффа и Кушнера рукопожатием
23:47 22.01.2026
Путин поприветствовал Уиткоффа и Кушнера рукопожатием
Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. РИА Новости, 22.01.2026
2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. Встреча проходит в Представительском кабинете президента, расположенном в Сенатском дворце Кремля.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером
Заголовок открываемого материала