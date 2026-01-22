В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина внести в Совет мира по Газе один миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе является гроссмейстерским ходом и политическим подарком США и Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.