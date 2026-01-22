Рейтинг@Mail.ru
22:16 22.01.2026
В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира
В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира
сша
европа
россия
владимир путин
адальби шхагошев
махмуд аббас
госдума рф
сша, европа, россия, владимир путин, адальби шхагошев, махмуд аббас, госдума рф, в мире
США, Европа, Россия, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Махмуд Аббас, Госдума РФ, В мире
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина внести в Совет мира по Газе один миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе является гроссмейстерским ходом и политическим подарком США и Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в Совет мира один миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе. Об этом он также рассказал в четверг в ходе встречи с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом, который прибыл на переговоры в Кремль.
Совещание по развитию интегральной электроники - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Вчера, 20:27
"Реакция Путина на приглашение в Совет мира — абсолютно гроссмейстерский ход и политический подарок Соединенным Штатам и Европе. Путин своим взвешенным предложением об использовании замороженных активов России возвращает Запад в рамки международного права, вытаскивает их из блокового тупика", — сказал Шхагошев.
Депутат отметил, что коллективный Запад, "задумавший грабеж России", но не решающийся его осуществить в силу определенного прагматизма, загнал себя в угол.
"Президент США Дональд Трамп таким предложением Путина получает и комплиментарную, и реальную поддержку своих инициатив от ведущего мирового лидера, который может быть гарантом успешных переговоров США и Палестины в силу личного авторитета и веса на Ближнем Востоке", — подчеркнул он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп передал послание Путину
Вчера, 16:27
 
