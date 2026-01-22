https://ria.ru/20260122/putin-2069697900.html
В России формируется сфера тестирования и выпуска электроники, заявил Путин
В России формируется сфера тестирования и выпуска электроники, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
В России формируется сфера тестирования и выпуска электроники, заявил Путин
Инфраструктура тестирования и выпуска продукции электроники формируется в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:44:00+03:00
2026-01-22T20:44:00+03:00
2026-01-22T20:44:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
В России формируется сфера тестирования и выпуска электроники, заявил Путин
Путин: в России формируется инфраструктура тестирования и выпуска электроники