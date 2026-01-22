Рейтинг@Mail.ru
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике - РИА Новости, 22.01.2026
20:41 22.01.2026
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике - РИА Новости, 22.01.2026
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике
Россия должна тесно интегрировать работу ученых с компаниями реального сектора в сфере микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике

Путин: РФ должна интегрировать работу ученых с компаниями по микроэлектронике

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия должна тесно интегрировать работу ученых с компаниями реального сектора в сфере микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Между тем, необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. Мы с вами со многими из здесь присутствующих постоянно на протяжении уже многих-многих месяцев возвращаемся к этому вопросу. С глазу на глаз и в более широком составе постоянно об этом говорим. Необходимо усиливать те позиции, где у нас уже есть преимущество. Тесно интегрировать работу ученых с компаниями, с реальным сектором производства", - сказал Путин на совещании по развитию интегральной электроники.
Совещание по развитию интегральной электроники - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
