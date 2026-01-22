https://ria.ru/20260122/putin-2069696846.html
Путин заявил, что обеспечить лидерство невозможно без интегральных схем
Путин заявил, что обеспечить лидерство невозможно без интегральных схем - РИА Новости, 22.01.2026
Путин заявил, что обеспечить лидерство невозможно без интегральных схем
Обеспечить экономическое и технологическое лидерство не просто сложно, а невозможно без конкурентноспособных интегральных схем, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.01.2026
Путин заявил, что обеспечить лидерство невозможно без интегральных схем
Путин: обеспечить техлидерство невозможно без интегральных схем