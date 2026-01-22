https://ria.ru/20260122/putin-2069696188.html
Путин призвал создать отечественную платформу в сфере микроэлектроники
Путин призвал создать отечественную платформу в сфере микроэлектроники - РИА Новости, 22.01.2026
Путин призвал создать отечественную платформу в сфере микроэлектроники
Россия должна наращивать усилия по созданию отечественной платформы в сфере микроэлектроники, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:36:00+03:00
2026-01-22T20:36:00+03:00
2026-01-22T20:36:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создать отечественную платформу в сфере микроэлектроники
Путин призвал наращивать усилия по созданию платформы в сфере микроэлектроники