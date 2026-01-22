https://ria.ru/20260122/putin-2069695682.html
Путин заявил о повышении требований к электронной компонентной базе
Путин заявил о повышении требований к электронной компонентной базе - РИА Новости, 22.01.2026
Путин заявил о повышении требований к электронной компонентной базе
Все современные и перспективные виды вооружений все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
