Россия уже создала заделы в микроэлектронике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создала определенные заделы в сфере микроэлектроники. РИА Новости, 22.01.2026
