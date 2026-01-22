Рейтинг@Mail.ru
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/putin-2069695310.html
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
Армия России должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:31:00+03:00
2026-01-22T20:31:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин

Путин: армия должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Армия России должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит совещание по развитию интегральной экономики.
"Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений", - сказал Путин в ходе совещания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Ведущие страны ориентируются на суверенитет в электронике, заявил Путин
Вчера, 20:30
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала