https://ria.ru/20260122/putin-2069695310.html
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
Армия России должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:31:00+03:00
2026-01-22T20:31:00+03:00
2026-01-22T20:31:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695020.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
Путин: армия должна оснащаться умной техникой на базе собственных решений