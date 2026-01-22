Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил разработку компонентов электронной базы интегральных систем
20:29 22.01.2026 (обновлено: 20:34 22.01.2026)
Путин обсудил разработку компонентов электронной базы интегральных систем
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия

Путин обсудил разработку компонентов электронной базы интегральных систем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по электронике предложил обсудить вопросы разработки и производства компонентов электронной базы интегральных систем.
"Мы сегодня с вами рассмотрим вопросы развития отечественной электронной промышленности, а конкретно разработки и производства электронно-компонентной базы в современных интегральных схемах", - сказал Путин в ходе совещания.
Российский лидер отметил, что такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоёмких направлений.
Владимир Путин
 
 
