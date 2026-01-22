Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"

Накануне Путин подтвердил, что РФ получила личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира", и благодарна за это президенту США. Путин отмечал, что РФ даст ответ о предложении после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. При этом Путин отметил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.