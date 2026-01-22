Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"
14:39 22.01.2026
Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"
Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
павел данилин
дональд трамп
евросоюз
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, павел данилин, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Павел Данилин, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предложив внести в "Совет мира" замороженные в США российские средства, сделал их дипломатическим активом, такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" выразил политолог Павел Данилин.
"Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны", - сказал Данилин.
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
21 января, 22:36
Эксперт оценил действия российского лидера как шаги навстречу американскому коллеге Дональду Трампу. Кроме того, Данилин обратил внимание на предложение Путина направить часть средств на восстановление пострадавших территорий, хотя президент не уточнил, о каких именно землях идет речь. И подобное заявление, по его словам, лишь открывает возможность для обсуждения.
Что касается помощи сектору Газа, по мнению Данилина, Россия планирует работать не только с США, но и с Палестиной, что может быть также воспринято как шаг Путина навстречу Трампу, без затрагивания принципиальных вопросов СВО.
"Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в "Совет мира". Участие же в работе органа такой мировой державы, как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой", – подчеркнул собеседник издания.
"Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ. Но у них нет никаких шансов", – резюмировал Данилин.
Накануне Путин подтвердил, что РФ получила личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира", и благодарна за это президенту США. Путин отмечал, что РФ даст ответ о предложении после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. При этом Путин отметил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
19 января, 14:24
 
