Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предложив внести в "Совет мира" замороженные в США российские средства, сделал их дипломатическим активом, такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" выразил политолог Павел Данилин.
Эксперт оценил действия российского лидера как шаги навстречу американскому коллеге Дональду Трампу. Кроме того, Данилин обратил внимание на предложение Путина направить часть средств на восстановление пострадавших территорий, хотя президент не уточнил, о каких именно землях идет речь. И подобное заявление, по его словам, лишь открывает возможность для обсуждения.
Что касается помощи сектору Газа, по мнению Данилина, Россия планирует работать не только с США, но и с Палестиной, что может быть также воспринято как шаг Путина навстречу Трампу, без затрагивания принципиальных вопросов СВО.
"Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в "Совет мира". Участие же в работе органа такой мировой державы, как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой", – подчеркнул собеседник издания.
Накануне Путин подтвердил, что РФ получила личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира", и благодарна за это президенту США. Путин отмечал, что РФ даст ответ о предложении после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. При этом Путин отметил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
19 января, 14:24