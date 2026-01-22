https://ria.ru/20260122/putin-2069574979.html
Президент Палестины стал первым зарубежным гостем Путина в 2026 году
Президент Палестины Махмуд Аббас стал первым зарубежным гостем президента РФ Владимира Путина в текущем году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
