https://ria.ru/20260122/putin-2069572090.html
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира" - РИА Новости, 22.01.2026
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" направлена на урегулирование ситуации в Палестине и секторе Газа, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:00:00+03:00
2026-01-22T14:00:00+03:00
2026-01-22T14:00:00+03:00
в мире
палестина
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
махмуд аббас
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260122/konflikt-1915630213.html
палестина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, махмуд аббас, совет мира по газе
В мире, Палестина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Махмуд Аббас, Совет мира по Газе
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Путин назвал целью "Совета мира" урегулирование ситуации в Палестине и Газе