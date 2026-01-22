Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
13:50 22.01.2026
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
россия
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта
палестина
сша
махмуд аббас
дмитрий песков
россия
палестина
сша
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ.
Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова внести взнос в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов.
"Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
В миреРоссияВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликтаПалестинаСШАМахмуд АббасДмитрий Песков
 
 
