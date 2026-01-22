Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Отношения России и Палестины развиваются, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются и сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.