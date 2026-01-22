https://ria.ru/20260122/putin-2069565104.html
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин
Отношения России и Палестины развиваются, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:40:00+03:00
2026-01-22T13:40:00+03:00
2026-01-22T13:49:00+03:00
в мире
палестина
россия
ближний восток
владимир путин
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565050_0:0:7380:4151_1920x0_80_0_0_1b705b079253d90fc56841da726758c2.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069560384.html
палестина
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069564193_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_cb6663e440353dd94044a94b9c7f5f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, ближний восток, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин
Путин: отношения России и Палестины развиваются, несмотря на сложности