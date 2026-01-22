Рейтинг@Mail.ru
13:39 22.01.2026 (обновлено: 13:53 22.01.2026)
Россия рада контактам с Палестиной, заявил Путин
в мире, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, москва
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия рада контактам с Палестиной, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом.
"Мы очень рады, что наши контакты с вами продолжаются", - сказал Путин.
Аббас рассказал о духовной связи с Россией
