Путин допустил взнос средств в Совет мира из замороженных активов России - РИА Новости, 22.01.2026
13:38 22.01.2026 (обновлено: 13:49 22.01.2026)
Путин допустил взнос средств в Совет мира из замороженных активов России
Взнос средств в "Совет мира" из замороженных активов РФ вполне возможен, заявил президент России Владимир Путин.
Путин допустил взнос средств в Совет мира из замороженных активов России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взнос средств в "Совет мира" из замороженных активов РФ вполне возможен, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов. Об этом он также рассказал в четверг в ходе встречи с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом, который прибыл на переговоры в Кремль.
"Думаю, что это вполне возможно, мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации",- сказал Путин, говоря о взносе в "Совет мира" из замороженных активов России на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины.
