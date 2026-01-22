Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с американцами ранее уже обсуждалось направление средств в "Совет мира" из замороженных активов.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру "Совет мира", прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление Сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Но, я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах ещё при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.