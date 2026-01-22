Рейтинг@Mail.ru
Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 22.01.2026 (обновлено: 13:47 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/putin-2069561297.html
Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира
Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с американцами ранее уже обсуждалось направление средств в "Совет мира" из замороженных активов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:29:00+03:00
2026-01-22T13:47:00+03:00
владимир путин
в мире
палестина
россия
ближний восток
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260122/sovet-mira-2069563701.html
палестина
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, палестина, россия, ближний восток, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта
Владимир Путин, В мире, Палестина, Россия, Ближний Восток, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин обсуждал с США направление части замороженных активов в Совет мира

Путин обсуждал с США направление части замороженных активов РФ в Совет мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с американцами ранее уже обсуждалось направление средств в "Совет мира" из замороженных активов.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру "Совет мира", прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление Сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Но, я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах ещё при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
Вчера, 13:36
 
Владимир ПутинВ миреПалестинаРоссияБлижний ВостокМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала