Рейтинг@Mail.ru
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 22.01.2026 (обновлено: 13:45 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/putin-2069560384.html
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Россия готова направить один миллиард долларов в "Совет мира", чтобы поддержать палестинский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:28:00+03:00
2026-01-22T13:45:00+03:00
экономика
в мире
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260122/sovet-mira-2069563701.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин
Экономика, В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин

Путин: РФ готова направить 1 млрд долларов в Совет мира для поддержки Палестины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия готова направить один миллиард долларов в "Совет мира", чтобы поддержать палестинский народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру "Совета мира", прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины", - сказал Путин в ходе встречи с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
Вчера, 13:36
 
ЭкономикаВ миреРоссияПалестинаМахмуд АббасВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала