https://ria.ru/20260122/putin-2069560384.html
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2026
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Россия готова направить один миллиард долларов в "Совет мира", чтобы поддержать палестинский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:28:00+03:00
2026-01-22T13:28:00+03:00
2026-01-22T13:45:00+03:00
экономика
в мире
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260122/sovet-mira-2069563701.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин
Экономика, В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Путин: РФ готова направить 1 млрд долларов в Совет мира для поддержки Палестины