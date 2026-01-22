https://ria.ru/20260122/putin-2069560296.html
Путин заявил о значимости Палестинского государства для урегулирования
Путин заявил о значимости Палестинского государства для урегулирования
К урегулированию на Ближнем Востоке может привести только полноценное функционирование Палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
Путин заявил о значимости Палестинского государства для урегулирования
Путин: полноценное функционирование Палестины приведет к урегулированию