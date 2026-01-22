https://ria.ru/20260122/putin-2069559789.html
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе - РИА Новости, 22.01.2026
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:27:00+03:00
2026-01-22T13:27:00+03:00
2026-01-22T19:06:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
палестина
россия
сша
владимир путин
махмуд аббас
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565050_0:0:7380:4151_1920x0_80_0_0_1b705b079253d90fc56841da726758c2.jpg
https://ria.ru/20260122/abbas-2069562350.html
палестина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069564193_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_cb6663e440353dd94044a94b9c7f5f77.jpg
Встреча Путина с Аббасом
Встреча Путина с Аббасом.
2026-01-22T13:27
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта, в мире, палестина, россия, сша, владимир путин, махмуд аббас, дональд трамп
Обострение палестино-израильского конфликта, В мире, Палестина, Россия, США, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Дональд Трамп
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе
Путин предложил Аббасу обсудить инициативу Трампа по созданию Совета мира