13:27 22.01.2026 (обновлено: 19:06 22.01.2026)
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию... РИА Новости, 22.01.2026
Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира"
Переговоры Путина с Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"И, конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в Секторе Газа, и в Палестине, в целом, на израильско-палестинском треке. Поговорим и о инициативах президента Соединенных Штатов по поводу создания новой структуры, которая направлена по тому, что мы видим, прежде всего, на урегулирование ситуации в Палестине, в Секторе Газа", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими
Обострение палестино-израильского конфликтаВ миреПалестинаРоссияСШАВладимир ПутинМахмуд АббасДональд Трамп
 
 
