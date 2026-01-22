https://ria.ru/20260122/putin-2069558937.html
Путин назвал тенденцию к росту торговли России и Палестины очевидной
Путин назвал тенденцию к росту торговли России и Палестины очевидной - РИА Новости, 22.01.2026
Путин назвал тенденцию к росту торговли России и Палестины очевидной
Президент России Владимир Путин назвал очевидной тенденцию к увеличению товарооборота РФ и Палестины. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:26:00+03:00
2026-01-22T13:26:00+03:00
2026-01-22T13:42:00+03:00
россия
палестина
в мире
махмуд аббас
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565050_0:0:7380:4151_1920x0_80_0_0_1b705b079253d90fc56841da726758c2.jpg
https://ria.ru/20260122/palestina-2069561699.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069564193_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_cb6663e440353dd94044a94b9c7f5f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, в мире, махмуд аббас, владимир путин
Россия, Палестина, В мире, Махмуд Аббас, Владимир Путин
Путин назвал тенденцию к росту торговли России и Палестины очевидной
Путин назвал тенденцию к увеличению товарооборота России и Палестины очевидной