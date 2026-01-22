https://ria.ru/20260122/putin-2069558380.html
Путин рассказал об отношениях России и Палестины
Путин рассказал об отношениях России и Палестины - РИА Новости, 22.01.2026
Путин рассказал об отношениях России и Палестины
Отношения России и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:24:00+03:00
2026-01-22T13:24:00+03:00
2026-01-22T13:40:00+03:00
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069564551.html
россия
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, ближний восток
Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Ближний Восток
Путин рассказал об отношениях России и Палестины
Путин: отношения России и Палестины имеют глубокие корни