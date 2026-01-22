Рейтинг@Mail.ru
11:38 22.01.2026 (обновлено: 11:45 22.01.2026)
Путин обсудит с Аббасом выделение части замороженных активов в Совет мира
Путин обсудит с Аббасом выделение части замороженных активов в Совет мира
Президент РФ Владимир Путин обсудит с главой Палестины Махмудом Аббасом вопрос выделения 1 миллиарда долларов из замороженных российских активов на гуманитарные РИА Новости, 22.01.2026
Путин обсудит с Аббасом выделение части замороженных активов в Совет мира

Путин обсудит с Аббасом выделение $1 млрд из замороженных активов в Совет мира

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с главой Палестины Махмудом Аббасом вопрос выделения 1 миллиарда долларов из замороженных российских активов на гуманитарные цели в рамках "Совета мира", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, вчера президент сообщил о готовности выделить через "Совет мира", инициированный Трампом, 1 миллиард долларов из арестованных США активов, удерживаемых, на гуманитарные цели. Конечно, все нюансы нужно будет обсуждать, и Путин вчера сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом", - сказал Песков журналистам.
Путин призвал учесть нужды палестинцев при реконструкции сектора Газа
21 января, 22:52
