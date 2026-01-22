Путин обсудит с Аббасом выделение части замороженных активов в Совет мира

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с главой Палестины Махмудом Аббасом вопрос выделения 1 миллиарда долларов из замороженных российских активов на гуманитарные цели в рамках "Совета мира", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.