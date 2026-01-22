https://ria.ru/20260122/putin-2069525500.html
Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности
Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности - РИА Новости, 22.01.2026
Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по вопросам электронной промышленности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:37:00+03:00
2026-01-22T11:37:00+03:00
2026-01-22T11:44:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
дмитрий песков
россия
Новости
