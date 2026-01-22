Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил - РИА Новости, 22.01.2026
11:16 22.01.2026 (обновлено: 11:18 22.01.2026)
На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил
На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил - РИА Новости, 22.01.2026
На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил
Президент России Владимир Путин заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет L'Antidiplomatico.
В мире, Россия, Владимир Путин, Арктика, США
На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил

L'Antidiplomatico: Путин заявлением об Арктике отправил сигнал Западу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет L'Antidiplomatico.

"Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности, представляя себя глобальным игроком и государством, "прислушивающееся" к своим гражданам", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что Путин напомнил об опыте США в покупках территорий.

Президент России в среду на совещании с постоянными членами Совбеза на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов. При этом он добавил, что США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии.

Накануне Путин обсудил с Минэнерго меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке. Особое внимание глава государства уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.

Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.

Кроме того, президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей.
