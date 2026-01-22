На Западе раскрыли, какое послание Путин вчера отправил

Издание подчеркивает, что Путин напомнил об опыте США в покупках территорий.



Президент России в среду на совещании с постоянными членами Совбеза на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов. При этом он добавил, что США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии.



Накануне Путин обсудил с Минэнерго меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке. Особое внимание глава государства уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.



Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.



Кроме того, президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей.