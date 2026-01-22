Рейтинг@Mail.ru
На совещании с Путиным раздался звонок
04:44 22.01.2026
На совещании с Путиным раздался звонок
На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства раздался телефонный звонок, свидетельствует видеозапись на сайте Кремля. РИА Новости, 22.01.2026
политика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
марат хуснуллин
владимир путин
татьяна голикова
политика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), марат хуснуллин, владимир путин, татьяна голикова
Политика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Татьяна Голикова
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства раздался телефонный звонок, свидетельствует видеозапись на сайте Кремля.
Это произошло в среду. На встрече обсуждали обращения граждан, поданные в рамках телевизионной программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Звонок раздался во время доклада зампредседателя правительства Марата Хуснуллина. Имя абонента, совершившего вызов, не раскрывается.
Совещание проходило в режиме видео-конференц-связи. С докладами также выступили вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. На мероприятии присутствовали министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также глава Минпромторга Антон Алиханов.
