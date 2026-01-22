Путин и Аббас обсудят ситуацию в Газе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Кремля.

В повестке переговоров также развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Палестины будет находиться с рабочим визитом в РФ с 21 по 23 января, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Ситуация в Газе

Обстановка в Газе резко обострилась осенью 2023 года. Тогда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.

Армия обороны Израиля в свою очередь начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

Катара, США и Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года, после того как стороны при посредничестве Египта Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом . Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

Мирный план

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. Кроме того, Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе, приглашение в который получили лидеры различных государств, в том числе Путин

В Кремле, комментируя приглашение, сообщали, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , есть очень много вопросов, к примеру, российскую сторону интересует, касается ли инициатива Трампа только Газы, или речь идет о более широком контексте.

Кроме того, Москва считает, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете инициативы Трампа о создании "Совета мира".

Двугосударственная формула

Путин неоднократно подчеркивал, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

Об этом президент РФ, в частности, говорил и на предыдущей встрече с Аббасом 10 мая 2025 года в Москве. Путин тогда также подчеркнул, что российская сторона уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, оказывает гуманитарную помощь и готова к обмену мнения о том, что Москва могла бы дополнительно сделать для деэскалации напряжённости.