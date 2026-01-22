Рейтинг@Mail.ru
Путин и Аббас обсудят ситуацию в Газе
22.01.2026
Путин и Аббас обсудят ситуацию в Газе
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом...
Путин и Аббас обсудят ситуацию в Газе

Путин обсудит с президентом Палестины Аббасом ситуацию в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Кремля.
В повестке переговоров также развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Палестины будет находиться с рабочим визитом в РФ с 21 по 23 января, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
00:26

Ситуация в Газе

Обстановка в Газе резко обострилась осенью 2023 года. Тогда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.
Армия обороны Израиля в свою очередь начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Вчера, 22:36
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года, после того как стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
4 декабря 2025, 20:00

Мирный план

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. Кроме того, Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе, приглашение в который получили лидеры различных государств, в том числе Путин.
В Кремле, комментируя приглашение, сообщали, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, есть очень много вопросов, к примеру, российскую сторону интересует, касается ли инициатива Трампа только Газы, или речь идет о более широком контексте.
Кроме того, Москва считает, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете инициативы Трампа о создании "Совета мира".
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей
Вчера, 17:04

Двугосударственная формула

Путин неоднократно подчеркивал, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Об этом президент РФ, в частности, говорил и на предыдущей встрече с Аббасом 10 мая 2025 года в Москве. Путин тогда также подчеркнул, что российская сторона уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, оказывает гуманитарную помощь и готова к обмену мнения о том, что Москва могла бы дополнительно сделать для деэскалации напряжённости.
Президент Палестины в свою очередь тогда поблагодарил российского коллегу за подходы РФ к решению палестинской проблемы и за оказанную помощь. Аббас сообщил, что палестинский народ хочет не более того, что предполагается в соответствии с международным правом, и стремится к его реализации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин отметил влияние процесса по Газе на долгосрочное урегулирование
Вчера, 23:07
 
В мире Россия Палестина Израиль Владимир Путин Дональд Трамп Махмуд Аббас ХАМАС ООН Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
