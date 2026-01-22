Граждане Китая не пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Граждане Китая не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили РИА Новости в администрации Хасанского округа.

Минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая . В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 российских туристов и пять граждан КНР, погибли трое, все - россияне, сообщила администрация округа. За рулем пустого автовоза марки FAW Jiefang был китайский водитель, его стаж – 6 лет, отмечала полиция.

"Граждане Китая не пострадали, пострадали только российские туристы", - сказал собеседник агентства.