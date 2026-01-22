https://ria.ru/20260122/primore-2069620717.html
В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий
ДТП с туристическим автобусом в Приморье, в котором погибли три человека, спровоцировало еще ряд аварий, в итоге повреждены еще четыре автомобиля, сообщила... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
хасанский район
приморский край
