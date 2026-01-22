На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье

За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. За рулем грузовика, попавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, был китайский водитель, сообщает администрация Хасанского округа.

На трассе в районе Барабаша Хасанского района столкнулись большегруз и автобус, который следовал из КНР . В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло и он врезался в автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Погибли три человека, все - россияне. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Прицеп длинномера, за рулем которого был китайский водитель, следовавший со стороны Раздольного, занесло на повороте, что привело к столкновению с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

Как добавляет краевое УМВД, стаж управления транспортными средствами водителя грузового автомобиля составляет 6 лет. Он управлял пустым автовозом марки FAW Jiefang.