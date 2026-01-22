https://ria.ru/20260122/primore-2069608722.html
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец - РИА Новости, 22.01.2026
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец
За рулем грузовика, попавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, был китайский водитель, сообщает администрация Хасанского округа. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:30:00+03:00
2026-01-22T15:30:00+03:00
2026-01-22T16:11:00+03:00
происшествия
китай
хасанский район
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069622061_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9443e64fa2698587e9cf02baabcdcbe0.jpg
китай
хасанский район
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости.
За рулем грузовика, попавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, был китайский водитель, сообщает
администрация Хасанского округа.
На трассе в районе Барабаша Хасанского района
столкнулись большегруз и автобус, который следовал из КНР
. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло и он врезался в автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Погибли три человека, все - россияне. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Прицеп длинномера, за рулем которого был китайский водитель, следовавший со стороны Раздольного, занесло на повороте, что привело к столкновению с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
Как добавляет краевое УМВД, стаж управления транспортными средствами водителя грузового автомобиля составляет 6 лет. Он управлял пустым автовозом марки FAW Jiefang.
"Установлено, что при совершении поворота направо 38-летний водитель грузовика (гражданин КНР) не справился с управлением: прицеп транспортного средства занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом", - добавляет полиция.