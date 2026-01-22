Рейтинг@Mail.ru
15:30 22.01.2026 (обновлено: 16:11 22.01.2026)
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец
За рулем грузовика, попавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, был китайский водитель, сообщает администрация Хасанского округа. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, китай, хасанский район, приморский край
Происшествия, Китай, Хасанский район, Приморский край
За рулем грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был китаец

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. За рулем грузовика, попавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, был китайский водитель, сообщает администрация Хасанского округа.
На трассе в районе Барабаша Хасанского района столкнулись большегруз и автобус, который следовал из КНР. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло и он врезался в автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Погибли три человека, все - россияне. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Прицеп длинномера, за рулем которого был китайский водитель, следовавший со стороны Раздольного, занесло на повороте, что привело к столкновению с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
Как добавляет краевое УМВД, стаж управления транспортными средствами водителя грузового автомобиля составляет 6 лет. Он управлял пустым автовозом марки FAW Jiefang.
"Установлено, что при совершении поворота направо 38-летний водитель грузовика (гражданин КНР) не справился с управлением: прицеп транспортного средства занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом", - добавляет полиция.
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
ПроисшествияКитайХасанский районПриморский край
 
 
